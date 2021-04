Christillin e la Superlega | «L’Avvocato si sarebbe sentito come quando Moggi vendette Vieri»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Vi abbiamo raccontato dell’attacco de La Stampa di Elkann alla Juventus e al progettodi Andrea Agnelli. “non lo avrebbe mai fatto” è il leit-motiv de La Stampa. Il pezzo forte è l’intervista ache di fatto può essere considerata una Agnelli acquisita. Risponde con un secco no alla domanda: ha parlato con Andrea Agnelli in questi giorni? Le chiedono: cosa avrebbe detto? «Mi ricorda una storia che va indietro nel tempo,la società voleva vendereha detto “ÈBrigitte Nielsen, fuori mercato” e in una notte lo hanno ceduto. C’era la triade allora. Sipiù o meno così». Racconta che mai siaspettata questo ...

La Stampa è decisamente schierata contro la. Ergo Elkann è contrario, del resto non è la ... diciamo anche l'amarezza, della da sempre juventina, storica amica della famiglia ...... ha spiegato Evelinaa La7. C'è un ordinamento sportivo nazionale e internazionale che ... Non abbiamo dato alcuna cittadinanza alla: per noi a oggi non esiste".La supertifosa bianconera rieletta nell'esecutivo Uefa in quota Fifa: «Sono senza parole per i metodi usati» Appena rieletta nell'esecutivo Uefa in quota Fifa Council, Evelina Christillin ironizza un ...«L'Avvocato non lo avrebbe mai fatto». Un segnale chiaro della distanza tra i cugini. I messaggi di Macron lungo l'asse Stellantis ...