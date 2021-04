Roma: Cappa (Iv), 'sosteniamo Calenda, non andiamo al tavolo centrosinistra' (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Roma: Cappa (Iv), 'sosteniamo Calenda, non andiamo al tavolo centrosinistra'... - TeofiloSteven : RT @artpregno: Dalla mia finestra si vede una cappa di fumo niente male verso Roma. @TeofiloSteven - artpregno : Dalla mia finestra si vede una cappa di fumo niente male verso Roma. @TeofiloSteven - bianca_cappa : ... quanto (tanto!) hanno insegnato in termini di civiltà i lavoratori dello spettacolo. Grandissimo (e forse unico… - bianca_cappa : Secondo me, visitare Roma senza entrare a Sant’Agostino e San Luigi dei Francesi è un’occasione persa. -