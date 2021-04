Atletica, World Relays 2021: convocati 30 azzurri, presenti tutti i big (Di martedì 20 aprile 2021) Le staffette azzurre dell’Atletica sono pronte per le World Relays 2021 di Chorzow, in Polonia, in programma nel fine settimana dell’1-2 maggio. Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per l’evento mondiale dedicato alle staffette, che mette in palio anche altri pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia si presenterà ai blocchetti di partenza con 30 velocisti, di cui 14 uomini e 16 donne. Occhi puntati sulla 4×100 maschile, che andrà a caccia del pass a cinque cerchi con Marcell Jacobs (fresco campione europeo indoor dei 60m), Filippo Tortu (primatista italiano), ma anche Davide Manenti, Federico Cattaneo e il duecentista Eseosa Desalu. L’evento sarà invece un banco di prova importante in vista dei Giochi per la 4×100 femminile (già ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Le staffette azzurre dell’sono pronte per ledi Chorzow, in Polonia, in programma nel fine settimana dell’1-2 maggio. Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato iper l’evento mondiale dedicato alle staffette, che mette in palio anche altri pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia si presenterà ai blocchetti di partenza con 30 velocisti, di cui 14 uomini e 16 donne. Occhi puntati sulla 4×100 maschile, che andrà a caccia del pass a cinque cerchi con Marcell Jacobs (fresco campione europeo indoor dei 60m), Filippo Tortu (primatista italiano), ma anche Davide Manenti, Federico Cattaneo e il duecentista Eseosa Desalu. L’evento sarà invece un banco di prova importante in vista dei Giochi per la 4×100 femminile (già ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica World Gli azzurri per le World Relays in Polonia ...Metallurgica San Marco Eleonora MARCHIANDO Atletica Sandro Calvesi Petra NARDELLI Suedtirol Team Club Giancarla Dimich TREVISAN Bracco Atletica Virginia TROIANI Cus Pro Patria Milano LA PAGINA WORLD ...

Caso Schwazer, ricorso al tribunale svizzero per sospendere squalifica In risposta al ricorso di Schwazer, il Tribunale Federale Svizzero chiama in causa WADA, World Athletics (Federazione Internazionale di Atletica), NADO Italia, Fidal (Federazione Italiana Atletica)...

Atletica, World Relays 2021: convocati 30 azzurri, presenti tutti i big Sportface.it Gli azzurri per le World Relays in Polonia Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati azzurri per le World Relays di Chorzow, in Polonia, in programma nel weekend del 1° e 2 maggio. L’evento mondial ...

Re all’assalto dei Borlée nei 400 di Rieti Il primatista italiano debutta venerdì sfidando i fratelli belgi Kevin e Dylan a pochi giorni dalla partenza per le World Relays. Hooper-Dosso nei 100, Lukudo, Chigbolu e Mangione nei 300 Sulla pista ...

