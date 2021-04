“La compagnia del cigno 2”: ecco cosa accadrà nella puntata del 25 aprile 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Prosegue l’appuntamento con la nuova serie La compagnia del cigno, giunta alla seconda stagione, che va in onda su RaiUno, e racconta la storia dell’amicizia tra sette giovani musicisti iscritti al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, tra regole, disciplina e l’inflessibile maestro Luca Marioni. Anticipazioni prossima puntata Vediamo nel prossimo appuntamento del 25 aprile cosa succederà, quali saranno le avventure dei giovani allievi e le loro difficoltà negli episodi dal titolo Prepararsi a combattere e La competizione. Vedremo l’arrivo della direttrice invitata dal nuovo maestro Teoman che metterà in agitazione i ragazzi i quali aspirano alla borsa di studio in palio, la quale sarà assegnata ad uno solo di loro; inevitabile dunque accendersi la competizione tra i giovani, che non ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 18 aprile 2021) Prosegue l’appuntamento con la nuova serie Ladel, giunta alla seconda stagione, che va in onda su RaiUno, e racconta la storia dell’amicizia tra sette giovani musicisti iscritti al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, tra regole, disciplina e l’inflessibile maestro Luca Marioni. Anticipazioni prossimaVediamo nel prossimo appuntamento del 25succederà, quali saranno le avventure dei giovani allievi e le loro difficoltà negli episodi dal titolo Prepararsi a combattere e La competizione. Vedremo l’arrivo della direttrice invitata dal nuovo maestro Teoman che metterà in agitazione i ragazzi i quali aspirano alla borsa di studio in palio, la quale sarà assegnata ad uno solo di loro; inevitabile dunque accendersi la competizione tra i giovani, che non ...

