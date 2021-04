Scontro all’Isola dei Famosi tra Fariba, Gilles e Valentina (Di giovedì 15 aprile 2021) I naufraghi sono provati per la fame che stanno patendo sull’isola, così basta un niente per scatenare la lite Tutta colpa di un pugno di riso. E’ bastato questo per accedere una lite tra tre naufraghi: da una parte Fariba dall’altra Gilles Rocca e Valentina Persia. E’ successo che Fariba, madre di Giulia Salemi, ha fatto notare che Gilles stava mangiando il riso rimasto, dopo che avevano diviso le porzioni per tutti i naufraghi e ha detto che se lo avesse fatto lei sarebbe stata duramente ripresa. “Se lo avessi fatto io, mi avreste tagliato la testa. Ci sono figli e figliastri”, ha detto Fariba. Ma Gilles ha replicato: “Lo stanno facendo tutti, c’è il terzo giro, non ho fatto niente di strano. Una nomination cambia subito il tuo essere zen. Fariba ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 aprile 2021) I naufraghi sono provati per la fame che stanno patendo sull’isola, così basta un niente per scatenare la lite Tutta colpa di un pugno di riso. E’ bastato questo per accedere una lite tra tre naufraghi: da una partedall’altraRocca ePersia. E’ successo che, madre di Giulia Salemi, ha fatto notare chestava mangiando il riso rimasto, dopo che avevano diviso le porzioni per tutti i naufraghi e ha detto che se lo avesse fatto lei sarebbe stata duramente ripresa. “Se lo avessi fatto io, mi avreste tagliato la testa. Ci sono figli e figliastri”, ha detto. Maha replicato: “Lo stanno facendo tutti, c’è il terzo giro, non ho fatto niente di strano. Una nomination cambia subito il tuo essere zen....

Advertising

starfishnight : l'unica dinamica che aspetto con ansia all'Isola è lo scontro dei new Zorzando. Vera non deludermi, anche se so che… - Pizzapastaeamor : Stasera all'#isoladeifamosi ci sarà uno scontro epico tra #tommasozorzi e #akashkumar (anche conosciuto come 'Andre… - rebee_exe : RAGA MA STASERA RIENTRANO GLI ELIMINATI ALL’ISOLA QUINDI AVREMO LO SCONTRO VERA-AWED FINALMENTE VI PREGO ADORO - infoitcultura : Akash Kumar e Tommaso Zorzi, scontro all'Isola dei Famosi 2021/ 'Ci vediamo lunedì' - PasqualeMarro : #IlaryBlasi: “scontro di fuoco”. Disastro all’Isola, chi rischia la faccia -