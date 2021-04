Riapertura stadi, Mancini spera: “Luogo sicuro con rischio basso di contagi” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato della situazione relativa alla Riapertura degli stadi e lo ha fatto a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna di promozione turistica della Regione Marche. “Spero che lo sport possa ripartire tutto, penso soprattutto ai ragazzi e ai giovani che ne hanno bisogno – ha spiegato il ct – Il mio augurio è che gli stadi possano riaprire prima della fine del campionato, è un Luogo con un rischio piuttosto basso essendo all’aperto.” Una battuta anche in merito al possibile ritorno della Nazionale nelle Marche: “Sarebbe bello tornare ad Ancona, però adesso servono determinati parametri a livello di stadio.” SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto, ha parlato della situazione relativa alladeglie lo ha fatto a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna di promozione turistica della Regione Marche. “Spero che lo sport possa ripartire tutto, penso soprattutto ai ragazzi e ai giovani che ne hanno bisogno – ha spiegato il ct – Il mio augurio è che glipossano riaprire prima della fine del campionato, è uncon unpiuttostoessendo all’aperto.” Una battuta anche in merito al possibile ritorno della Nazionale nelle Marche: “Sarebbe bello tornare ad Ancona, però adesso servono determinati parametri a livello dio.” SportFace.

