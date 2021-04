Motomondiale: Marquez, 'non sarò lo stesso di prima, ho bisogno di tempo' (Di giovedì 15 aprile 2021) Portimao, 15 apr. - (Adnkronos) - "Non sarò lo stesso Marc di prima, ho bisogno di tempo". Così Marc Marquez nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del week-end del Gp del Portogallo che segna il suo rientro in pista a 271 giorni dall'infortunio al braccio di Jerez. "Sarà un processo lungo per tornare quello di prima anche mentalmente -aggiunge il 28enne catalano della Honda-. Sono stati mesi difficili, ma finalmente è arrivato il momento più importante della mia riabilitazione, tornare in sella. Sento le farfalle nello stomaco. E' il momento di divertirmi, tornare in MotoGP". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Portimao, 15 apr. - (Adnkronos) - "NonloMarc di, hodi". Così Marcnel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del week-end del Gp del Portogallo che segna il suo rientro in pista a 271 giorni dall'infortunio al braccio di Jerez. "Sarà un processo lungo per tornare quello dianche mentalmente -aggiunge il 28enne catalano della Honda-. Sono stati mesi difficili, ma finalmente è arrivato il momento più importante della mia riabilitazione, tornare in sella. Sento le farfalle nello stomaco. E' il momento di divertirmi, tornare in MotoGP".

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Marquez Moto:Marquez torna dopo 271 giorni,non sarò subito lo stesso "Non aspettatevi nulla questo week end - aggiunge il pilota spagnolo della Honda nella conferenza stampa ufficiale a Portimao in vista del Gp del Portogallo - non sarò lo stesso Marquez di prima in ...

MotoGp, Marc Marquez torna in pista al Gp di Portimao ... dopo aver già ricevuto l'ok da parte dei medici De Miguel, Ibarzabal e Garcia Villanueva , ha ottenuto il via libera anche dagli esperti del motomondiale. A confermare il semaforo verde per Marquez ...

