Coronavirus, il numero di vaccinati e di prenotati al 14 aprile in Umbria (Di giovedì 15 aprile 2021) La campagna di vaccinazione contro il Covid - 19 della Regione Umbria ha raggiunto quota 157.760 (+5.909) tra i vaccinati, cioè coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e quelli che ai quali ... Leggi su perugiatoday (Di giovedì 15 aprile 2021) La campagna di vaccinazione contro il Covid - 19 della Regioneha raggiunto quota 157.760 (+5.909) tra i, cioè coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e quelli che ai quali ...

