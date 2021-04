Lutto al GF Vip, morto il padre della modella Ivana Mrazova (Di lunedì 12 aprile 2021) Sempre solare e sorridente, negli ultimi mesi i fan avevano notato che Ivana Mrazova appariva più triste del solito. C’è chi dava la colpa a una presunta crisi con il fidanzato Luca Onestini, ma col senno di poi è probabile che in famiglia ci fossero problemi per via della malattia del padre, a cui nel 2005 era stato diagnosticato un tumore al collo. Il cancro aveva lesionato i nervi delle braccia, che l’uomo non riusciva più a muovere. Poche ore fa, la brutta notizia: il padre della modella ceca, ex protagonista del Grande Fratello Vip 2, è venuto a mancare. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram. “Ciao papà, ti amo” ha scritto Ivana Mrazova sul suo profilo, dove ha pubblicato una foto che la vede, piccolina, in una vasca da bagno ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 aprile 2021) Sempre solare e sorridente, negli ultimi mesi i fan avevano notato cheappariva più triste del solito. C’è chi dava la colpa a una presunta crisi con il fidanzato Luca Onestini, ma col senno di poi è probabile che in famiglia ci fossero problemi per viamalattia del, a cui nel 2005 era stato diagnosticato un tumore al collo. Il cancro aveva lesionato i nervi delle braccia, che l’uomo non riusciva più a muovere. Poche ore fa, la brutta notizia: ilmoceca, ex protagonista del Grande Fratello Vip 2, è venuto a mancare. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram. “Ciao papà, ti amo” ha scrittosul suo profilo, dove ha pubblicato una foto che la vede, piccolina, in una vasca da bagno ...

