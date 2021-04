Hub vaccinale nella SVAM, il sindaco Melucci: «Grazie all’Aeronautica e al sistema difesa per impegno e vicinanza» (Di lunedì 12 aprile 2021) Il sindaco Rinaldo Melucci, accolto dal comandante colonello Giovanni Riganti, ha visitato questa mattina l’hub vaccinale allestito all’interno della Scuola Volontari Aeronautica Militare, operativo da oggi a supporto della campagna gestita da Regione e Asl Taranto.La struttura, realizzata dal Nato Support and Procurement Agency con la collaborazione dell’assessorato al Patrimonio del Comune di Taranto, consentirà di accelerare il calendario delle inoculazioni, affiancandosi agli altri hub allestiti dall’amministrazione comunale nel PalaRicciardi e nella palestra della scuola “Renato Moro”, anche quest’ultimo operativo da oggi, e a quelli allestiti dall’azienda sanitaria.«Stiamo compiendo tutte le azioni necessarie per sostenere la campagna vaccinale – le parole del primo cittadino –, la copertura ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 12 aprile 2021) IlRinaldo, accolto dal comandante colonello Giovanni Riganti, ha visitato questa mattina l’huballestito all’interno della Scuola Volontari Aeronautica Militare, operativo da oggi a supporto della campagna gestita da Regione e Asl Taranto.La struttura, realizzata dal Nato Support and Procurement Agency con la collaborazione dell’assessorato al Patrimonio del Comune di Taranto, consentirà di accelerare il calendario delle inoculazioni, affiancandosi agli altri hub allestiti dall’amministrazione comunale nel PalaRicciardi epalestra della scuola “Renato Moro”, anche quest’ultimo operativo da oggi, e a quelli allestiti dall’azienda sanitaria.«Stiamo compiendo tutte le azioni necessarie per sostenere la campagna– le parole del primo cittadino –, la copertura ...

