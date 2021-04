Francesco Totti la serie, Antonio Cassano la critica e Totti risponde con toni duri (Di lunedì 12 aprile 2021) Ha avuto un grande successo la serie su Francesco Totti, intitolata “Speravo de morì prima”. Se in molti, hanno apprezzato e commentato positivamente, un ex calciatore sembra abbia voluto fare alcune precisazioni e togliersi così qualche sassolino dalle scarpe. Ebbene sì, stiamo parlando di Antonio Cassano, il quale sembra che sia stato ampiamente protagonista di una parte di questa serie, ovviamente non in prima persona. Cassano ha dichiarato che questa serie mostra un quadro che non rispecchia la verità e soprattutto non rispecchia il personaggio. Ma qual è la verità di Antonio Cassano? Francesco Totti la ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 12 aprile 2021) Ha avuto un grande successo lasu, intitolata “Speravo de morì prima”. Se in molti, hanno apprezzato e commentato positivamente, un ex calciatore sembra abbia voluto fare alcune precisazioni e togliersi così qualche sassolino dalle scarpe. Ebbene sì, stiamo parlando di, il quale sembra che sia stato ampiamente protagonista di una parte di questa, ovviamente non in prima persona.ha dichiarato che questamostra un quadro che non rispecchia la verità e soprattutto non rispecchia il personaggio. Ma qual è la verità dila ...

Advertising

UEFAcom_it : Francesco Totti ?? Mohamed Salah ?? Ricordate l'anno? #UEL | @OfficialASRoma - PasqualeMarro : #FrancescoTotti risponde alle accuse di #AntonioCassano - zazoomblog : Tapiro d’oro a Francesco Totti. Cassano “offeso” per il ritratto nella serie “Speravo de morì prima” - #Tapiro #d’… - QuotidianPost : Tapiro d’oro a Francesco Totti. Cassano “offeso” per il ritratto nella serie “Speravo de morì prima”… - matlink1977 : Non prendiamoci in giro. Sappiamo benissimo che l'unico e inconfondibile simbolo di #Roma è solo lui: Francesco Tot… -