Nati i figli dei due falchi pellegrini del grattacielo Pirellone (Di domenica 11 aprile 2021) Nata i figli dei Falchetti del Pirellone, rinomiNati affettuosamente dal popolo del web Giò e Giulia. La coppia è stata seguita per otto anni consecutivi, dal corteggiamento fino alla schiusura delle uova Il grattacielo Pirellone, oltre ad essere uno dei più riconoscibili simboli di Milano nonché sede del Consiglio Regionale, si è anche rivelata un piccolo ma sicuro nido d'amore per due falchi pellegrini. Conosciuti per lo più come "falchetti del Pirellone"; in seguito gli sono stati affibbiati i nomi di Giò & Giulia, con cui vengono tutt'oggi chiamati. Ormai divenute a tutti gli effetti delle vere star, la nascita dei loro piccoli era un momento che non poteva che generare grande curiosità. Curiosità testimoniata anche dal fatto che sono ...

