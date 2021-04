Pioli: “Ibrahimovic mi ha detto di non aver mancato di rispetto a Maresca” (Di sabato 10 aprile 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato la vittoria sul Parma ai microfoni di Sky Sport. Mi piace quando i giocatori riflettono le nostre sensazioni. Dovevamo dimostrare di poter far meglio ed è arrivata una vittoria importante contro un avversario difficile. Peccato per esserci incasinati la partita. I numeri testimoniano questo ed è strano, stiamo analizzando perché non essendoci i tifosi le gare sono molti simili. Conta la media punti però, perché vogliamo portare il Milan in Champions e per farlo dobbiamo far meglio di tante squadre forti. Mancano otto partite ma dobbiamo pensare soltanto al Genoa. Non possiamo fare conti, ci siamo messi troppo a pensare al futuro o al passato. Ibrahimovic mi ha detto che ha discusso un po’ con l’arbitro, che non gli ha mancato di rispetto e non lo ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha commentato la vittoria sul Parma ai microfoni di Sky Sport. Mi piace quando i giocatori riflettono le nostre sensazioni. Dovevamo dimostrare di poter far meglio ed è arrivata una vittoria importante contro un avversario difficile. Peccato per esserci incasinati la partita. I numeri testimoniano questo ed è strano, stiamo analizzando perché non essendoci i tifosi le gare sono molti simili. Conta la media punti però, perché vogliamo portare il Milan in Champions e per farlo dobbiamo far meglio di tante squadre forti. Mancano otto partite ma dobbiamo pensare soltanto al Genoa. Non possiamo fare conti, ci siamo messi troppo a pensare al futuro o al passato.mi hache ha discusso un po’ con l’arbitro, che non gli hadie non lo ha ...

