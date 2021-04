Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 10 aprile 2021: +17.567 nuovi positivi (Di sabato 10 aprile 2021) Dal 12 aprile Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana arancioni; Sardegna in zona rossa Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, sabato 10 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DEL bollettino Nelle ultime ventiquattro ore si registrano 17.567 nuovi casi e 344 morti; ieri c’erano stati 18.938 nuovi positivi e 718 vittime. I ricoverati nei reparti ordinari sono 27.654 (-492) mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.588 (-15). AGGIORNAMENTI NEWS Per la seconda settimana consecutiva l’indice RT nazionale scende ancora: il nuovo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 aprile 2021) Dal 12Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana arancioni; Sardegna in zona rossa Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, sabato 10andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DELNelle ultime ventiquattro ore si registrano 17.567casi e 344 morti; ieri c’erano stati 18.938e 718 vittime. I ricoverati nei reparti ordinari sono 27.654 (-492) mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.588 (-15). AGGIORNAMENTI NEWS Per la seconda settimana consecutiva l’indice RT nazionale scende ancora: il nuovo ...

