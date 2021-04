Viaggi all’estero, ritorno in Italia: quarantena prorogata (Di lunedì 5 aprile 2021) Chi rientra in Italia deve mettersi in quarantena per 5 giorni. La misura in vigore fino al 30 aprile per il rientro in Italia Mentre l’Italia è in zona rossa e chiusa in casa, chi se lo è potuto permettere ha preparato la valigia ed è scappato all’estero, prevalentemente alle Canarie e Baleari. La possibilità L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 aprile 2021) Chi rientra indeve mettersi inper 5 giorni. La misura in vigore fino al 30 aprile per il rientro inMentre l’è in zona rossa e chiusa in casa, chi se lo è potuto permettere ha preparato la valigia ed è scappato, prevalentemente alle Canarie e Baleari. La possibilità L'articolo è apparso prima sul sitoNews.com

