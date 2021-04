Lo chef Damiano Carrara si è vaccinato a 35 anni | “È il mio turno”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lo(35) ha pubblicato su Instagram alcune stories in cui ha raccontato di essersicontro il Covid. Ecco cosa ha detto ai suoi 1.3 milioni di follower: “Sono a Los Angeles e qui chiunque lavora nel mondo della ristorazione riesce a fare il vaccino, quindi ora è il mio. Mio fratello Massimiliano lo ha già fatto e farà presto il secondo richiamo, dunque ora tocca a me”. Poi ha spiegato: “Ho fatto Johnson & Johnson, ora ho la carta di vaccinazione. Qui in America si cerca di combattere il virus nel minor tempo possibile. Sono velocissimi: ti fanno firmare alcuni fogli, entri, esci ed aspetti 15 minuti dopo il vaccino per esser sicuro di non avere effetti collaterali. Sono molto organizzati e sono molto contento”. Lo, prima ...

damiano carrara sei proprio *chef kiss*

Il Fatto Quotidiano

A fare da eco al 'Blue Balloon' si uniscono anche personaggi noti sul web e non solo, come il Pastry Chef Damiano Carrara, Giulia Calefato Wellness Coach di Fitisbeauty, l'attrice Ludovica Bizzaglia, ...