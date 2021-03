La Lazio contro il razzismo nel calcio: ecco il progetto 'Buuuball' (Di giovedì 18 marzo 2021) Prevenire e contrastare il razzismo e la discriminazione negli stadi e nel gioco del calcio. È questo l'obiettivo del progetto 'Buuuball' lanciato dall' Associazione Buuuball Off Colors e che vede ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) Prevenire e contrastare ile la discriminazione negli stadi e nel gioco del. È questo l'obiettivo del' lanciato dall' AssociazioneOff Colors e che vede ...

La Lazio contro il razzismo nel calcio: ecco il progetto 'Buuuball' ... ma come accezione positiva, per lanciare un segnale importante, contro ogni discriminazione'. Una iniziativa che vede coinvolta la Lazio, sia maschile che femminile, oltre ai ragazzi del settore ...

