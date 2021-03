Vaccino anti-Covid, la Campania apre ai docenti fuori Regione (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione alla campagna vaccinale in atto, si comunica che la Regione Campania nell’ambito delle convocazioni del personale scolastico, procederà a raccogliere le adesioni anche dei docenti residenti in Campania che svolgono la loro professione fuori Regione. Nella platea, saranno considerati anche i docenti universitari. Si chiarisce inoltre, che le priorità che saranno seguite nella campagna vaccinale, sono le seguenti: personale sanitario, ultraottantenni, categorie fragili e disabili, personale scolastico e forze dell’ordine, servizi pubblici essenziali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione alla campagna vaccinale in atto, si comunica che lanell’ambito delle convocazioni del personale scolastico, procederà a raccogliere le adesioni anche deiresidenti inche svolgono la loro professione. Nella platea, saranno considerati anche iuniversitari. Si chiarisce inoltre, che le priorità che saranno seguite nella campagna vaccinale, sono le seguenti: personale sanitario, ultraottantenni, categorie fragili e disabili, personale scolastico e forze dell’ordine, servizi pubblici essenziali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - msgelmini : Il via libera del Ministero della Salute alla somministrazione del vaccino anti-Covid #AstraZeneca anche nei sogget… - repubblica : Il vaccino russo anti Covid Sputnik sarà prodotto a partire da luglio in Italia: '10 milioni di dosi entro il 2021'… - r_campix : @jacopo_iacoboni @CalaminiciM Fino a tre settimane fa ? In Lombardia, al 7 marzo, sono state somministrate 832.32… - anteprima24 : ** #Vaccino anti-Covid, la Campania apre ai #Docenti fuori #Regione ** -