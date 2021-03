Violazioni in zona rossa | amici al bar a fare l’aperitivo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa oggi, 8 marzo 2021, la Campania è tra le regioni “rosse” cioè dove il contagio si è diffuso rapidamente e con intensità. Infatti, ieri sera i carabinieri hanno sanzionato 47 persone di cui un ragazzo di 17 anni trovato con un tirapugni in tasca. Poi hanno sorpreso treal bar per aperitivo ed è stato chiuso un locale per scommesse illecite. Come se niente fosse, tresono stati sorpresi all’interno di un bar in Via Gradoni di Chiaia a sorseggiare al tavolo un aperitivo completo. La titolare, oltre alla multa, è stata denunciata per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse. All’interno del locale, poi chiuso per cinque giorni, erano in corso scommesse sulle partite di calcio, nonostante non vi fosse alcuna autorizzazione. Due le persone denunciate, una di queste minorenne, per porto abusivo di ...