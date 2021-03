Sanremo: Fiorello, '14 mln e ho sentito la parola flop, ma cosa hanno visto?' (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Ho sentito solo numeri, ho letto addirittura la parola flop. 14 milioni, flop. Mi chiedo, ma cosa hanno visto? C'è qualcosa che non mi torna". A dirlo è Fiorello, in collegamento telefonico con Amadeus nel corso della conferenza stampa finale del festival di Sanremo. "Grazie, comunque -aggiunge Fiore- è l'esperienza più importante della mia vita. Se domani mi dovessero chiamare, e mi dicono che c'è una conferenza di venti persone dico 'davvero??? E' una folla!'", scherza. "Da domani inizio un nuovo format, si intitola divano". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Hosolo numeri, ho letto addirittura la. 14 milioni,. Mi chiedo, ma? C'è qualche non mi torna". A dirlo è, in collegamento telefonico con Amadeus nel corso della conferenza stampa finale del festival di. "Grazie, comunque -aggiunge Fiore- è l'esperienza più importante della mia vita. Se domani mi dovessero chiamare, e mi dicono che c'è una conferenza di venti persone dico 'davvero??? E' una folla!'", scherza. "Da domani inizio un nuovo format, si intitola divano".

Advertising

VittorioSgarbi : #Sanremo2021 Voglio condurre l'edizione 2022 del Festival di Sanremo. Chi vorreste a farmi da spalla? @SanremoRai @Fiorello - rtl1025 : #Fiorello: 'Faccio l'in bocca al lupo a chi condurrà Sanremo l'anno prossimo. Vi auguro questa platea piena. Ci dev… - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Sono grato a Rai. Sono stati due Festival storici, per me Sanremo è un evento, non un programma tv. No… - AntoniettaRauso : RT @ama25_em: The last words from Sanremo 2021 were 'Siamo fuori di testa, ma diverso da loro' by Amadeus and Fiorello #Sanremo2021 - Silvia06086612 : RT @sono_stressata: pensando che questo era l'ultimo sanremo di amadeus e fiorello insieme -