La poesia cosmica di Francesco coinvolge tutti da Ur

(Di sabato 6 marzo 2021) Dopo la stagione del papa teologo, Benedetto XVI, è cominciata la stagione del papa poeta,. Definito da molti un sempliciotto (il parroco del mondo) da altri un filosofo,si capisce davvero come grande e profondo poeta e il suo discorso odierno nella piana di Ur, dove la tradizione vuole sia nato il padre comune dei tre monoteismi, Abramo, spiega a chiunque voglia capire lo sguardo cosmico, il suo sguardo cosmico sulla fratellanza. Fratellanza umana, ma anche fratellanza di tutto il creato. Lo sguardo cosmico sulla fratellanza che unisce negli ecosistemi il deserto e i monti, le campagne e le città, il fiume e le isole unisce in loro e con loro le culture del deserto e dei monti, delle campagna e della metropoli, del fiume, della foresta e dell’isola, di terra o di mare che sia. Sono ambienti e culture diverse che solo nella loro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : poesia cosmica

Città della Spezia

Quella solitudine, che descrive brevemente all'inizio del libro e che ha diversi snodi: il ... La mia scheggia è stata la, che mi è stata consegnata da mamma. Me l'ha consegnata mentre ...Mio zio Bruno Cavallini, per la letteratura e la. Francesco Arcangeli, per la storia dell'... della distruzione di ciò che sembra certo: una cosa, ad un tempo, terribilmenteed ...Poeta, autore, pittore, editore. È morto all'età di 101 anni una delle figure della cultura americana del Novecento ...Il marchio di Mauro Simionato offre uno spaccato della cultura giovanile italiana attraverso la maglieria, ispirandosi alla scena afro-cosmica degli ...