Scuola e Covid, il ministro Bianchi: «Chiudiamo perché le varianti hanno modificato il quadro ma faremo tesoro della Dad» (Di giovedì 4 marzo 2021) Patrizio Bianchi è il ministro dell’Istruzione nominato da Mario Draghi. Ruolo mai semplice da gestire, tanto meno in tempi in cui l’apertura delle scuole è al centro del dibattito politico e scientifico. Soprattutto ora. Mentre sempre più province entrano in zona rossa, le ultime Bologna e Modena, le scuole medie e superiori ricominciano a chiudere in diverse regioni. Una misura necessaria secondo Bianchi: «Ci siamo trovati di fronte a un rapidissimo cambiamento della situazione epidemiologica. La variante inglese ha modificato radicalmente il quadro precedente: colpisce anche i ragazzi e non solo quelli tra i 10 e i 19 anni, ma anche più piccoli. Abbiamo chiesto un parametro chiaro. Il Cts ce lo ha dato: 250 casi ogni 100 mila abitanti. Abbiamo fatto delle scelte». In ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Patrizioè ildell’Istruzione nominato da Mario Draghi. Ruolo mai semplice da gestire, tanto meno in tempi in cui l’apertura delle scuole è al centro del dibattito politico e scientifico. Soprattutto ora. Mentre sempre più province entrano in zona rossa, le ultime Bologna e Modena, le scuole medie e superiori ricominciano a chiudere in diverse regioni. Una misura necessaria secondo: «Ci siamo trovati di fronte a un rapidissimo cambiamentosituazione epidemiologica. La variante inglese haradicalmente ilprecedente: colpisce anche i ragazzi e non solo quelli tra i 10 e i 19 anni, ma anche più piccoli. Abbiamo chiesto un parametro chiaro. Il Cts ce lo ha dato: 250 casi ogni 100 mila abitanti. Abbiamo fatto delle scelte». In ...

