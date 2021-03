Champions League 2020/2021 pallanuoto: Pro Recco ok contro Marsiglia e resta a punteggio pieno (Di mercoledì 3 marzo 2021) Altra vittoria per la Pro Recco nel girone di Budapest di Champions League 2020/2021 di pallanuoto. La compagine ligure è riuscita ad avere la meglio del Marsiglia al termine di una sfida comunque equilibrata e che ha visto gli italiani soffrire negli ultimi due periodi. A ogni modo, per la corazzata arriva un’altra vittoria – la sesta su sei – e con l’8-10 conquistato contro i francesi si resta a punteggio pieno. IL RACCONTO DEL MATCH – E’ l’inizio a fruttare i tre punti alla squadra ligure, visto che nel primo quarto arriva un parziale di 2-4 sul quale di fatto viene costruito l’intero match. La squadra transalpina appare un po’ sorpresa dalla veemenza e dallo spirito di sacrificio con cui la Pro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Altra vittoria per la Pronel girone di Budapest didi. La compagine ligure è riuscita ad avere la meglio delal termine di una sfida comunque equilibrata e che ha visto gli italiani soffrire negli ultimi due periodi. A ogni modo, per la corazzata arriva un’altra vittoria – la sesta su sei – e con l’8-10 conquistatoi francesi si. IL RACCONTO DEL MATCH – E’ l’inizio a fruttare i tre punti alla squadra ligure, visto che nel primo quarto arriva un parziale di 2-4 sul quale di fatto viene costruito l’intero match. La squadra transalpina appare un po’ sorpresa dalla veemenza e dallo spirito di sacrificio con cui la Pro ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Psg, Moise Kean positivo al Covid - 19: a rischio il ritorno con il Barcellona Non ci sarà quindi nella partita di Ligue 1 contro il Bordeaux ma soprattutto è a rischio per la partita di ritorno di Champions League contro il Barcellona, in programma al Parco dei Principi ...

Juventus, nessuna lesione per De Ligt C'è ottimismo per il recupero in vista della partita del 6 marzo con la Lazio , preludio al ritorno di Champions League contro il Porto di martedì 9 , in cui la Juventus sarà chiamata a rimontare il ...

Champions League: le squadre italiane pronte per il ritorno degli ottavi SvSport.it Pallavolo Champions maschile – Trentino Volley domani insegue una semifinale che manca dal 2016 Si gioca domani giovedì 4 marzo alla BLM Group Arena di Trento la gara di ritorno dei quarti di finale di 2021 CEV Champions League, primo di due doppi turni ad eliminazione diretta che precedono la S ...

Juve, per De Ligt escluse lesioni. Pirlo prepara la sfida alla Lazio Sospiro di sollievo per il difensore olandese, costretto ad alzare bandiera bianca contro lo Spezia per un problema muscolare accusato nel riscaldamento ...

Non ci sarà quindi nella partita di Ligue 1 contro il Bordeaux ma soprattutto è a rischio per la partita di ritorno dicontro il Barcellona, in programma al Parco dei Principi ...C'è ottimismo per il recupero in vista della partita del 6 marzo con la Lazio , preludio al ritorno dicontro il Porto di martedì 9 , in cui la Juventus sarà chiamata a rimontare il ...Si gioca domani giovedì 4 marzo alla BLM Group Arena di Trento la gara di ritorno dei quarti di finale di 2021 CEV Champions League, primo di due doppi turni ad eliminazione diretta che precedono la S ...Sospiro di sollievo per il difensore olandese, costretto ad alzare bandiera bianca contro lo Spezia per un problema muscolare accusato nel riscaldamento ...