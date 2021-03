Secret Invasion | chi saranno i protagonisti della nuova serie Disney+?

(Di martedì 2 marzo 2021) L'apertura al nuovo ciclo narrativo del Marvel Cinematic Universe ha sancito un punto di partenza: WandaVision è stato il primo di una lungadi nuovi racconti che andranno ad ampliare esponenzialmente l'universo supereroistico già conosciuto. I progetti in cantiere sono tanti e si rischia veramente di non riuscire a tenere il passo con le nuove uscite. C'è da dire che per il momento parliamo unicamente ditv, ma all'orizzonte sono tanti i lungometraggi che vedranno presto la luce: Loki, GuardianiGalassia, Spider-Man e tanti altri.aveva previsto il successo dei serials e ancora una volta risulta essere la protagonista assoluta dei servizi streaming odierni:è laproduzione protagonista del catalogo di casa Topolino, con ...

Stando a un recente report del sito The Illuminerdi, la seriedei Marvel Studios potrebbe presentare alcuni volti nuovi nel Marvel Cinematic Universe , che andrebbero ad unirsi all'agente Nick Fury ( Samuel L. Jackson ) e a Talos ( Ben Mendelsohn ...Ma in quale progetto Marvel potrebbero apparire Baymax e Hiro? Secondo alcune indiscrezioni, tra le principali scelte ci sono, Doctor Strange in the Multiverse of Madness o Agents ...The Illuminerdi ha diffuso un nuovo rapporto in cui vengono riportati i possibili personaggi di Secret Invasion ...Stando a un recente report del sito The Illuminerdi, la serie Secret Invasion dei Marvel Studios potrebbe presentare alcuni volti nuovi nel Marvel Cinematic Universe, che andrebbero ad unirsi ...