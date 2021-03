Serie A, 5 gli squalificati per il 25° turno: ci sono Koulibaly e De Roon (Di lunedì 1 marzo 2021) sono cinque i calciatori di Serie A che salteranno per squalifica la 25esima giornata di Serie A, quella del turno infrasettimanale che andrà in scena tra domani e giovedì. Si tratta di Kalidou Koulibaly (Napoli), Charalampos Lyogiannis (Cagliari), Federico Barba (Benevento), Marten De Roon (Atalanta) e Danilo (Bologna). Foto: Napoli twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021)cinque i calciatori diA che salteranno per squalifica la 25esima giornata diA, quella delinfrasettimanale che andrà in scena tra domani e giovedì. Si tratta di Kalidou(Napoli), Charalampos Lyogiannis (Cagliari), Federico Barba (Benevento), Marten De(Atalanta) e Danilo (Bologna). Foto: Napoli twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

