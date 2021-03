Laura Pausini sarà ospite al Festival di Sanremo (Di lunedì 1 marzo 2021) Laura Pausini sarà ospite del Festival di Sanremo durante la seconda serata di mercoledì. Ad annunciarlo è stato Amadeus in conferenza stampa, durante la quale si è complimentato per la vittoria della Pausini al Golden Globe nella categoria miglior canzone originale con il brano “io sì (Seen)”. Pochi minuti dopo c’è stato il collegamento telefonico da Los Angeles con la stessa artista. La Pausini si è detta molto emozionata sia per la vittoria che per la partecipazione al Festival, dove è cominciata 28 anni fa la sua carriera artistica. “Sto vivendo questa cosa che mi sembra un pò irreale”, ha commentato la cantante. “Vi ringrazio molto per avermi fatto collegare con voi, è lì che la mia carriera è iniziata”, ha aggiunto, raccontando ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021)deldidurante la seconda serata di mercoledì. Ad annunciarlo è stato Amadeus in conferenza stampa, durante la quale si è complimentato per la vittoria dellaal Golden Globe nella categoria miglior canzone originale con il brano “io sì (Seen)”. Pochi minuti dopo c’è stato il collegamento telefonico da Los Angeles con la stessa artista. Lasi è detta molto emozionata sia per la vittoria che per la partecipazione al, dove è cominciata 28 anni fa la sua carriera artistica. “Sto vivendo questa cosa che mi sembra un pò irreale”, ha commentato la cantante. “Vi ringrazio molto per avermi fatto collegare con voi, è lì che la mia carriera è iniziata”, ha aggiunto, raccontando ...

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Corriere : Golden Globes, Laura Pausini vince per la canzone: Io sì (Seen) - rtl1025 : Laura Pausini a #sanremo2021 mercoledì! @LauraPausini ?? - paudasempre : RT @tvsorrisi: Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2… - eleonocis : RT @AndreaGalastro: amadeus che sposta i cantanti nella scaletta di mercoledì per inserire laura pausini: #sanremo2021 -