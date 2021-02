“Vergognati” Mauro Icardi e la foto che ha spaventato prima e scatenato dopo i suoi fan Cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 28 febbraio 2021)ha pubblicato una stories su Instagram che ha lasciato tutti senza parole.: lamette in allarme tutti Il marito di Wanda Nara si è reso protagonista di un equivoco che, dap, ha fatto preoccupare i fan e, poi, li ha resi furiosi. Nello scatto condiviso,appare su di un lettino con evidenti problemi respiratori; il campione è stato immortalato attaccato ad un respiratore e la, nel giro di poco tempo, ha disseminato paura e tanta preoccupazione. In realtà, pochi minuti, è arrivato un chiarimento che ha cercato di mettere tranquillità tra i fan; l’attaccante argentino del Paris Saint-Germain era, in realtà, attaccato ad uno strumento per l’indagine ...