Elettra Lamborghini bloccata a Domenica In, Mara Venier fa intervenire il medico (Foto) (Di domenica 28 febbraio 2021) Elettra Lamborghini ieri ha fatto le prove nello studio di Domenica In e oggi ha rischiato di non riuscire nemmeno ad entrare (Foto). Visibilmente in difficoltà Elettra Lamborghini ha voluto ugualmente esserci ma per lei è stato difficile anche solo arrivare alla sua sedia. bloccata da un problema al collo, alla schiena, ha spiegato che ha avuto un colpo della strega. Sorride, niente di grave ma il dolore non la fa muovere, le rende difficile fare tutto. “Stanotte stavo dormendo mi sveglio e mi sono sentita incriccata non riesco più a muovermi. E’ venuto anche l’osteopata, mi ha dato anche gli artigli del diavolo ma sto così, sto malissimo. Mi hanno dato qualcosa e vorrei fare un punturozzo ma oggi è Domenica e non posso”. Elettra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 febbraio 2021)ieri ha fatto le prove nello studio diIn e oggi ha rischiato di non riuscire nemmeno ad entrare (). Visibilmente in difficoltàha voluto ugualmente esserci ma per lei è stato difficile anche solo arrivare alla sua sedia.da un problema al collo, alla schiena, ha spiegato che ha avuto un colpo della strega. Sorride, niente di grave ma il dolore non la fa muovere, le rende difficile fare tutto. “Stanotte stavo dormendo mi sveglio e mi sono sentita incriccata non riesco più a muovermi. E’ venuto anche l’osteopata, mi ha dato anche gli artigli del diavolo ma sto così, sto malissimo. Mi hanno dato qualcosa e vorrei fare un punturozzo ma oggi èe non posso”....

IsolaDeiFamosi : In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove op… - Trash___Boy : Da Amadeus a Ilaria Capua, da Albano a 'Barbara D'Urso', da Elettra Lamborghini a Rocco Casalino. 'Questo è un pr… - Silvia15202286 : Al Bano + Elettra Lamborghini + Rocco Casalino. Puntatona di #domenicain... ehhhhhhhhhh!!! - Hln3A : Elettra Lamborghini, gnocca da paura in tuta e mezza struccata. Dove si firma per essere un quarto di quello che è lei? #DomenicaIn - Ema_poet : RT @GianniRoberto1: Comunque onore ad Elettra . Fa l'intervista nonostante il dolore d'altronde una Lamborghini non si ferma mai . #Domeni… -