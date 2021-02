Conferenza stampa Semplici: «Morale basso, ho avuto poco tempo» (Di sabato 27 febbraio 2021) Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, parla in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone: ecco le sue parole Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, parla in vista della gara contro il Crotone. MIGLIORAMENTI – «La squadra l’ho trovata con il Morale un po’ basso e quindi ho lavorato più sull’aspetto psicologico che tattico e fisico. Ho portato due-tre principi, il tempo è poco quindi non ho voluto stravolgere troppo le cose e la metodologia di lavoro. Voglio far uscire fuori le qualità dei giocatori che tutti conosciamo ma che in questo periodo sono un po’ scomparse». PAVOLETTI SIMEONE – «Non c’è preclusione, possono giocare insieme. Sicuramente bisognerà valutare giorno per giorno l’adattibilità in questo tipo di gioco. Io sono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Leonardo, tecnico del Cagliari, parla inalla vigilia della sfida contro il Crotone: ecco le sue parole Leonardo, tecnico del Cagliari, parla in vista della gara contro il Crotone. MIGLIORAMENTI – «La squadra l’ho trovata con ilun po’e quindi ho lavorato più sull’aspetto psicologico che tattico e fisico. Ho portato due-tre principi, ilquindi non ho voluto stravolgere troppo le cose e la metodologia di lavoro. Voglio far uscire fuori le qualità dei giocatori che tutti conosciamo ma che in questo periodo sono un po’ scomparse». PAVOLETTI SIMEONE – «Non c’è preclusione, possono giocare insieme. Sicuramente bisognerà valutare giorno per giorno l’adattibilità in questo tipo di gioco. Io sono ...

ESA_Italia : Invito per la stampa - La conferenza stampa, in inglese, vedrà la partecipazione di @ESA @AstroSamantha ,… - CorSport : #Barcellona, #Koeman shock: perde sangue dal naso in conferenza stampa ?? - VittorioSgarbi : Oggi alle 11,30 a Roma (“Vivi Bistrot”, Piazza Navona 2) la conferenza stampa sulla candidatura a sindaco di Roma.… - fantapazzcom : Prandelli in conferenza pre sfida all’Udinese - sportli26181512 : Fiorentina, Prandelli: 'Dobbiamo essere operai. Ribery? Vedremo se gioca dall’inizio': L’allenatore viola ha parlat… -