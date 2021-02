Consulenti Lavoro incontrano ministro Orlando | ecco proposte

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Accelerare sulle politiche attive, semplificare regole e istituti delcon nuovi modelli organizzativi, ridisegnare l’architettura attuale degli ammortizzatori sociali e riformare concretamente le pensioni: è l’agenda per la crescita del Paese e per la ripartenza del mercato delsuggerita daidelin un documento presentato oggi dalla presidente del consiglio nazionale dell’ordine, Marina Calderone, nell’incontro con ildele delle Politiche Sociali, Andrea. In linea con le intenzioni deldi rilanciare le politiche attive per aiutare i disoccupati a trovare, utilizzando già le risorse del React-Eu – uno dei programmi europei inclusi nel Recovery – i ...