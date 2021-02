Coronavirus | in Italia 19 886 nuovi positivi Sicilia | 613 nuovi casi e 15 decessi

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 febbraio: 19.886 nuovi casi e 308 morti - wireditalia : Con il contact tracing il numero di contatti stretti rintracciati potrebbe essere circa doppio rispetto a quando si… - rtl1025 : ?? Sono 19.886 i test #positivi al #coronavirus registrati in #Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i positivi erano sta… - CauSerafina : RT @rodolfocorrenti: L'autorevole giornale britannico' Guardian' smaschera Speranza:L'Italia ha detto il falso all'OMS. Ricostruisce bugie… - europadiversa : #Macron chiude tutto dal venerdì sera al lunedì mattina -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

A Brescia 973 contagi L'infettivologo, poi, si è soffermato a commentare il sistema a colori che ha contraddistinto l'in questo periodo, a seconda della gravità dei contagi da. "Il ...Nuovo balzo dei positivi al test per ilnelle ultime 24 ore in, quasi 20 mila, oltre 3 mila più di ieri, a fronte di circa 13 mila tamponi effettuati in più. Il tasso di positività sale al 5,6% e aumentano ancora i ...25 FEB - Domenica 28 febbraio ricorre la Giornata delle malattie rare, una data particolarmente significativa che, dal 2008, contribuisce a mantenere alta l’attenzione su questo tema e, come recita lo ...Lombardia 28.228: +44 decessi (ieri +38). Veneto 9.791: +28 decessi (ieri +21). Campania 4.248: +29 decessi (ieri +40). Emilia-Romagna 10.459: +33 decessi (ieri +33). Piemonte 9.346: +20 decessi (ieri ...