Campania | il sindaco di Napoli De Magistris | «Verosimile ritorno in zona rossa»

alberto02259892 : RT @PeppeMur84: De Magistris invoca la zona rossa x la Campania? Pensasse ai suoi cittadinii di napoli che se ne vanno in giro sul lungomar… - cosimosimone2 : RT @PeppeMur84: De Magistris invoca la zona rossa x la Campania? Pensasse ai suoi cittadinii di napoli che se ne vanno in giro sul lungomar… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Covid: sindaco Napoli, verosimile ritorno a zona rossa - panibbi : RT @PeppeMur84: De Magistris invoca la zona rossa x la Campania? Pensasse ai suoi cittadinii di napoli che se ne vanno in giro sul lungomar… - paolorm2012 : Covid: sindaco Napoli, verosimile ritorno a zona rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Campania sindaco

... ormai in crescita evidente (+4.243) , seguita da(+2.385), Emilia Romagna (+2.090), ... Potenza (12) e Montescaglioso (12), in quest'ultima città ilVincenzo Zito ha disposto l'..., On Carlo Marino, presso la sede sita al Centro Direzionale di Napoli, per sottoscrivere ... Carlo Marinodi Caserta e l'intero Consiglio che Presiede, che si è dimostrato da subito ...GIUGLIANO – Aggiornamento sui numeri dell’emergenza Covid a Giugliano rilasciato questa sera dal sindaco Nicola Pirozzi. I contagi sono in aumento, come in tutta la regione Campania e a Giugliano si c ...Cosa resta dell’impronta cutoliana nella “sua città”? E come fu vissuta l’epopea criminale di un boss tra i più sanguinari? Lo spiega magistralmente un saggio pubblicato giusto un anno prima della mor ...