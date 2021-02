Bankitalia | Luigi Federico Signorini è il nuovo direttore generale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Èildella Banca d’Italia, dopo che Daniele Franco è diventato il ministro dell’Economia del Governo Draghi. “Il consiglio superiore della Banca d’Italia, in seduta straordinaria, su proposta del governatore, ha nominato, già vice“, ha scritto la banca centrale in una nota., 65 anni, è vicegovernatore dal 2013, dopo una carriera trascorsa principalmente presso la banca centrale. Si è laureato in economia all’Università di Firenze, dove a un certo punto è stato assistente di Draghi, professore lì negli anni ’80. Ha ...