Cairo sulle media company: “Chi cambia idea per motivi tattici non credo faccia una buona cosa”. (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio anch’io Sport mostrando grande soddisfazione per il cammino della sua squadra “Con il Cagliari è stata una vittoria importante. Nicola sta facendo un buonissimo lavoro, ha ridato molta positività e compattezza, molta concretezza. Le cose vanno meglio, adesso dobbiamo restare umili e con i piedi per terra e cercare di continuare il cammino positivo che abbiamo cominciato con lui. Poi tutto è migliorabile, ma certamente la squadra ha dato un buon segnale”. Sul futuro di Belotti il presidente ha rinnovato l’impegno della società per trattenerlo il più a lungo possibile Cairo si è sbilanciato sulle elezioni per i vertici della federcalcio: “Dobbiamo molto a Gravina, è molto riformatore, ha fatto un gran lavoro dal punto di vista della giustizia ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il presidente del Torino, Urbano, ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio anch’io Sport mostrando grande soddisfazione per il cammino della sua squadra “Con il Cagliari è stata una vittoria importante. Nicola sta facendo un buonissimo lavoro, ha ridato molta positività e compattezza, molta concretezza. Le cose vanno meglio, adesso dobbiamo restare umili e con i piedi per terra e cercare di continuare il cammino positivo che abbiamo cominciato con lui. Poi tutto è migliorabile, ma certamente la squadra ha dato un buon segnale”. Sul futuro di Belotti il presidente ha rinnovato l’impegno della società per trattenerlo il più a lungo possibilesi è sbilanciatoelezioni per i vertici della federcalcio: “Dobbiamo molto a Gravina, è molto riformatore, ha fatto un gran lavoro dal punto di vista della giustizia ...

