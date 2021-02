Monster Truck Championship arriva su PS5 e Xbox Series X

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tramite comunicato stampa, Nacon e Teyon hanno annunciato l’arrivo dianche su console di nuova generazione, PS5 eX / Sè un titolo di Teyon e Nacon già disponibile su PlayStation 4,One, Steam (e se volete lo trovate scontato al 50% su InstantGaming!) e Nintendo Switch dal 19 novembre scorso. Non si era ancora parlato, però, di un’eventuale versione per le console di nuova generazione. Gli appassionati deistavano aspettando l’occasione di poter apprezzare la fisica realistica dei veicoli e l’avanzata personalizzazione deianche sulle nuove macchine di Sony e ...

NACON e lo studio di sviluppo TEYON sono lieti di annunciare che Monster Truck Championship ( qui la nostra recensione) sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X - S dall'11 marzo 2021. Championship è disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 ... Infatti il prototipo digitale è una Lamborghini Urus in versione Monster Truck pronto per affrontare situazioni critiche come una spedizione di esplorazione artica.