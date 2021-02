**Calcio: Champions, poker Psg, Barca e Messi ko 4-1** (Di martedì 16 febbraio 2021) Barcellona, 16 feb. (Adnkronos) – Il Psg cala il poker al Camp Nou e annichilisce il Barcellona 4-1. Protagonista della sfida un irresistibile Kylian Mbappé che con una tripletta ha steso il Barca e il suo numero 10 Lione Messi, autore della rete blaugrana dell’iniziale vantaggio al 27? su calcio di rigore. Poi è salito in cattedra il francese che ha pareggiato i conti al 32? con un supergol: tocco geniale di Verratti di prima d’esterno su un cross basso in area di Kurzawa, palla a Mbappé che controlla e batte Ter Stegen sotto la traversa. L’attaccante del Psg si ripete al 65? e poi all’85’ e nel mezzo la rete dell’italiano Kean di testa al 70?. Ottime le prestazioni anche degli azzurri Verratti e Florenzi in una serata da ricordare per Pochettino e il Psg. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 febbraio 2021) Barcellona, 16 feb. (Adnkronos) – Il Psg cala ilal Camp Nou e annichilisce il Barcellona 4-1. Protagonista della sfida un irresistibile Kylian Mbappé che con una tripletta ha steso ile il suo numero 10 Lione, autore della rete blaugrana dell’iniziale vantaggio al 27? su calcio di rigore. Poi è salito in cattedra il francese che ha pareggiato i conti al 32? con un supergol: tocco geniale di Verratti di prima d’esterno su un cross basso in area di Kurzawa, palla a Mbappé che controlla e batte Ter Stegen sotto la traversa. L’attaccante del Psg si ripete al 65? e poi all’85’ e nel mezzo la rete dell’italiano Kean di testa al 70?. Ottime le prestazioni anche degli azzurri Verratti e Florenzi in una serata da ricordare per Pochettino e il Psg. L'articolo CalcioWeb.

