Firenze. Un quartiere nuovo nascerà dalla trasformazione dell’ex caserma Lupi di Toscana

(Di domenica 14 febbraio 2021) Un ‘, contemporaneo, ecosostenibile e incentrato sull’housing sociale,di. Un intervento su un’area complessiva di 53mila metri quadrati, come prevede la variante al Piano strutturale e al regolamento urbanistico, per il quale la giunta comunale ha avviato la Vas (valutazione ambientale strategica). Il piano urbanistico si propone di creare uno spazio di città moderno e funzionale, perfettamente integrato con i poli urbani esistenti, rigenerando tutta l’area circostante. Il progetto in sintesi Il riferimento portante del progetto è la realizzazione di un grande spazio pubblico centrale ciclo-pedonale di collegamento tra viale Nenni e via di Scandicci ...

Tra i progetti nel1 c'è quello della Fondazione Architetticon il progetto 'In Between' che prevede per piazza Dalla Piccola l'installazioni di architetture leggere per portare ...Nel1 , troviamo la Fondazione Architetticon il progetto " In Between " che prevede per piazza Dalla Piccola l'installazione di architetture leggere per portare ombra agli arredi, ...Un ‘quartiere’ nuovo, contemporaneo, ecosostenibile e incentrato sull’housing sociale, nascerà dalla trasformazione dell’ex caserma Lupi di Toscana. Un intervento su un’area complessiva di 53mila ...Seconda edizione del bando ’Paesaggi Comuni’ della Fondazione Cr Firenze. Ci sono 480mila euro per finanziare 23 progetti ...