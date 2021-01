Tre regioni italiane ancora off-limits. L’Ue classifica “rosso scuro” Friuli, Veneto, Emilia-Romagna e la provincia di Bolzano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione della malattie (Ecdc), come anticipato nei giorni scorsi (leggi articolo), ha pubblicato la mappa aggiornata della situazione epidemiologica in Europa basata sulle nuove indicazioni. Tre le regioni italiane considerate ancora ad alto rischio e dunque inserite nella cosiddetta zona “rosso scuro”. Si tratta di Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano. Le zone “rosso scuro” implicano, come era stato già anticipato dalla Commissione Ue, che, chi vorrà entrare o uscire da queste aree, dovrà sottoporsi a test Covid-19 e alla quarantena. Nella nuova mappa dell’Ecdc sono in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione della malattie (Ecdc), come anticipato nei giorni scorsi (leggi articolo), ha pubblicato la mappa aggiornata della situazione epidemiologica in Europa basata sulle nuove indicazioni. Tre leconsideratead alto rischio e dunque inserite nella cosiddetta zona “”. Si tratta di-Venezia Giulia,ed, oltre allaautonoma di. Le zone “” implicano, come era stato già anticipato dalla Commissione Ue, che, chi vorrà entrare o uscire da queste aree, dovrà sottoporsi a test Covid-19 e alla quarantena. Nella nuova mappa dell’Ecdc sono in ...

DPCgov : ???? #allertaROSSA, sabato #23gennaio, su parte dell'Emilia-Romagna ???? #allertaARANCIONE su tre regioni e ??… - FiomGD : ANSA: COVID > Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e provincia autonoma di Bolzano, sono le aree italiane… - RedazioneTvcity : Covid: Tre regioni italiane in rosso scuro secondo la mappa europea - - vivere_sardegna : Covid: Tre regioni italiane in rosso scuro secondo la mappa europea - PallaCarlo : RT @IlPrimatoN: Nella mappa Ue dei contagi finiscono in zona rossa Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e provincia autonoma di Bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre regioni Covid: Tre regioni italiane in rosso scuro secondo la mappa europea - Cronaca Agenzia ANSA Coronavirus, la Ue conferma: Veneto e Friuli Venezia Giulia "rosso scuro"

L'anticipazione degli scorsi giorni era corretta: l'organo tecnico ha catologato le tre regioni come ad alto rischio basandosi sul dato dell'incidenza dei contagi sui 100mila abitanti, superiore a 500 ...

Tre regioni rosso scuro. Cosa cambia per i cittadini

Tre regioni rosso scuro in Italia, le regioni sono il Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e provincia autonoma di Bolzano ...

L'anticipazione degli scorsi giorni era corretta: l'organo tecnico ha catologato le tre regioni come ad alto rischio basandosi sul dato dell'incidenza dei contagi sui 100mila abitanti, superiore a 500 ...Tre regioni rosso scuro in Italia, le regioni sono il Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e provincia autonoma di Bolzano ...