La prima vacanza spaziale costa 55 milioni di dollari per 8 giorni in orbita

Leggi su wired

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (foto: Nasa)A guidarlo sarà l’ex astronauta della Nasa e attuale vice presidente dell’agenziaAxiom Space Michael López-Alegría. E partirà, secondo le previsioni, tra un anno, a gennaio 2022. È il primo equipaggio interamente privato della storia della Spazio che volerà a bordo della Crew Dragon di SpaceX alla volta della Stazioneinternazionale (Iss). Il costo? Per ottotrascorsi sulla stazione, ciascun passeggero privato pagherà ben 55di. La missione, chiamata Axiom Mission 1 (Ax-1), aprirà di fatto una nuova era del turismo. Oltre a Michael López-Alegría, che ha volato nello Spazio 4 volte in 20 anni di carriera e ha visitato la Iss per l’ultima volta nel 2007, l’equipaggio sarà composto da altri tre passeggeri privati, ovviamente ...