Brigitte Bardot: "Il Covid è una buona cosa, regola la sovrappopolazione" (Di giovedì 28 gennaio 2021) "Mi chiede se questo virus è una buona cosa? Sì, è una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare". Brigitte Bardot, in un'intervista in uscita su Oggi rilasciata in occasione della riedizione di una sua autobiografia, ha espresso la sua opinione, piuttosto estrema, sul Covid-19. Alla domanda su come si protegge dal virus, l'attrice icona 86enne ha risposto: "Non mi proteggo. Non ne ho bisogno, non vedo nessuno. Non saranno le capre a contagiarmi". E poi ha aggiunto: "Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine. Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti".

