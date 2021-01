Palermo: ragazza morta nel burrone, oggi udienza convalida fidanzato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - Si terrà oggi l'udienza di convalida del fermo di Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni di Caccamo (Palermo) accusato di avere ucciso la fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni. Il giovane si trova rinchiuso nel carcere 'Burrafato' di Termini Imerese (Palermo). oggi si dovrebbe sapere quando sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Roberta Siragusa. Gli avvocati di Pietro Morreale hanno presentato una richiesta di incidente probatorio. I legali chiedono che sia il gip a nominare un consulente terzo per eseguire l'autopsia. Un consulente che non sia della procura. All'esame irripetibile prenderanno parte anche i consulenti della difesa, della procura e anche i rappresentanti della vittima. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021), 27 gen. (Adnkronos) - Si terràl'didel fermo di Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni di Caccamo () accusato di avere ucciso la fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni. Il giovane si trova rinchiuso nel carcere 'Burrafato' di Termini Imerese ().si dovrebbe sapere quando sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Roberta Siragusa. Gli avvocati di Pietro Morreale hanno presentato una richiesta di incidente probatorio. I legali chiedono che sia il gip a nominare un consulente terzo per eseguire l'autopsia. Un consulente che non sia della procura. All'esame irripetibile prenderanno parte anche i consulenti della difesa, della procura e anche i rappresentanti della vittima.

