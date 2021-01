Violati gli indirizzi email di Pixlr: coinvolti 1,9 milioni di utenti (Di martedì 26 gennaio 2021) L'editor di foto gratuito Pixlr è divenuto oggetto di un attacco hacker lo scorso 18 gennaio. La società ha confermato la violazione dei propri database affermando che gli unici dati trapelati riguardano gli indirizzi mail degli utenti... Leggi su dday (Di martedì 26 gennaio 2021) L'editor di foto gratuitoè divenuto oggetto di un attacco hacker lo scorso 18 gennaio. La società ha confermato la violazione dei propri database affermando che gli unici dati trapelati riguardano glimail degli...

Digital_Day : L'editor di foto gratuito Pixlr è divenuto oggetto di un attacco hacker lo scorso 18 gennaio - Capobianco2005C : @_lubeck @GiovaQuez PS: Così come c'è una enorme differenza semantica, logica e legale tra 'mettere in dubbio la ca… - ilnononano1 : @kittesencul @Shut_up666 Si parla degli strumenti con cui ottenere il rispetto dei contratti, nel caso gli accordi… - MP75761875 : @CarloCalenda Mi sa dire se è possibile leggere i contratti con le case farmaceutiche atteso che il mio collega avv… - MP75761875 : @marco_merighi @BenedettaFrucci @paolorm2012 Visto che parlano apertamente di cause, dove si possono leggere i cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Violati gli News a pagamento su Facebook e Google, Usa contro l'Australia: "Violati accordi commerciali" la Repubblica Violati gli indirizzi email di Pixlr: coinvolti 1,9 milioni di utenti

L'editor di foto gratuito Pixlr è divenuto oggetto di un attacco hacker lo scorso 18 gennaio. La società ha confermato la violazione dei propri database affermando che gli unici dati trapelati riguard ...

Kobe Bryant, a un anno dalla scomparsa va all’asta la sua Chevrolet Impala

Viene messa all’asta a un anno dalla morte che sconvolse il mondo dello sport americano, la Chevrolet Impala del 1963 di Kobe Bryant, scomparso il 26 gennaio 2020 all’età di 41 anni in un incidente d’ ...

L'editor di foto gratuito Pixlr è divenuto oggetto di un attacco hacker lo scorso 18 gennaio. La società ha confermato la violazione dei propri database affermando che gli unici dati trapelati riguard ...Viene messa all’asta a un anno dalla morte che sconvolse il mondo dello sport americano, la Chevrolet Impala del 1963 di Kobe Bryant, scomparso il 26 gennaio 2020 all’età di 41 anni in un incidente d’ ...