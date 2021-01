Il gruppo Uci ha messo a disposizione 433 sale cinematografiche per le vaccinazioni (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Il circuito UCI Cinemas mette a disposizione le proprie sale per la somministrazione del vaccino, cosi' da alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie. Sono 42 cinema multiplex per un totale di 433 sale di diversa capienza, sparse in tutta Italia. E in quest'ottica sta contattando le autorità sanitarie regionali e locali per aprire loro le porte delle multisale del Circuito, sottolineando in una nota che "le strutture dei cinema sono spaziose, arieggiate e condizionate". Viene anche ricordato che le multisale, oggi chiuse, erano state riaperte al pubblico l'estate scorsa, "con tutti gli sforzi necessari per implementare le misura di sicurezza, come il controllo dei flussi di accesso e di uscita per evitare assembramenti, il distanziamento sociale sia negli spazi comuni che negli ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Il circuito UCI Cinemas mette ale proprieper la somministrazione del vaccino, cosi' da alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie. Sono 42 cinema multiplex per un totale di 433di diversa capienza, sparse in tutta Italia. E in quest'ottica sta contattando le autorità sanitarie regionali e locali per aprire loro le porte delle multidel Circuito, sottolineando in una nota che "le strutture dei cinema sono spaziose, arieggiate e condizionate". Viene anche ricordato che le multi, oggi chiuse, erano state riaperte al pubblico l'estate scorsa, "con tutti gli sforzi necessari per implementare le misura di sicurezza, come il controllo dei flussi di accesso e di uscita per evitare assembramenti, il distanziamento sociale sia negli spazi comuni che negli ...

