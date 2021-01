Crotone, bloccato lo scambio per Di Francesco: nuova offerta alla SPAL (Di martedì 26 gennaio 2021) Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa aspetta un rinforzo a centrocampo ma per il momento la trattativa con la SPAL per Di Francesco si è bloccata Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, si è momentaneamente interrotto lo scambio imbastito dal Crotone con la SPAL tra Jacopo Petriccione e Federico Di Francesco. Quest’ultimo non è infatti convinto della destinazione e per questo motivo il Crotone ha deciso di chiedere un nuovo giocatore come contropartita, ovvero Alessandro Murgia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Il tecnico delGiovanni Stroppa aspetta un rinforzo a centrocampo ma per il momento la trattativa con laper Disi è bloccata Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, si è momentaneamente interrotto loimbastito dalcon latra Jacopo Petriccione e Federico Di. Quest’ultimo non è infatti convinto della destinazione e per questo motivo ilha deciso di chiedere un nuovo giocatore come contropartita, ovvero Alessandro Murgia. Leggi su Calcionews24.com

Robertoro80 : RT @MatteoPedrosi: #Torino, prima offerta per #Sanabria ????: prestito con obbligo di riscatto a 7m€, il Betis ne chiede almeno 10. Si tratta… - DANIELDEELKIKI : RT @MatteoPedrosi: #Torino, prima offerta per #Sanabria ????: prestito con obbligo di riscatto a 7m€, il Betis ne chiede almeno 10. Si tratta… - SelitoRbb : RT @MatteoPedrosi: #Torino, prima offerta per #Sanabria ????: prestito con obbligo di riscatto a 7m€, il Betis ne chiede almeno 10. Si tratta… - BarJmlr7 : RT @MatteoPedrosi: #Torino, prima offerta per #Sanabria ????: prestito con obbligo di riscatto a 7m€, il Betis ne chiede almeno 10. Si tratta… - Manubetis97 : RT @MatteoPedrosi: #Torino, prima offerta per #Sanabria ????: prestito con obbligo di riscatto a 7m€, il Betis ne chiede almeno 10. Si tratta… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone bloccato Crotone, bloccato lo scambio per Di Francesco: nuova offerta alla SPAL Calcio News 24 Crotone, bloccato lo scambio per Di Francesco: nuova offerta alla SPAL

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa aspetta un rinforzo a centrocampo ma per il momento la trattativa con la SPAL per Di Francesco si è bloccata ...

Vecchio centrocampo, nuove risposte. La mediana che con Iachini non andava ora sembra aver ingranato

La mediana della Fiorentina con Amrabat regista e Castrovilli-Bonaventura mezzali sembra ora la soluzione migliore ...

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa aspetta un rinforzo a centrocampo ma per il momento la trattativa con la SPAL per Di Francesco si è bloccata ...La mediana della Fiorentina con Amrabat regista e Castrovilli-Bonaventura mezzali sembra ora la soluzione migliore ...