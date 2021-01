Covid | Cei | vaccinarsi è responsabilità anche verso gli altri | Gran Bretagna verso una stretta sulla quarantena dei viaggiatori

zazoomblog : Covid Cei: vaccinarsi è responsabilità anche verso gli altri Fontana: Ricorso al Tar prosegue nel merito - #Covid… - occhio_notizie : Covid, la Cei: 'Vaccinarsi è responsabilità anche verso gli altri' - zazoomblog : Covid la Cei: vaccinarsi è responsabilità anche verso gli altri - #Covid #vaccinarsi #responsabilità - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, la Cei: vaccinarsi è responsabilità anche verso gli altri #covid - Frances88033540 : RT @MediasetTgcom24: Covid, la Cei: vaccinarsi è responsabilità anche verso gli altri #covid -

Il consiglio permanente dei vescovi italiani: «No a crisi al buio. La politica sia al servizio dei cittadini. Come pastori dobbiamo ricucire il tessuto sociale lacerato dalla pandemia» ..."La responsabilità cristiana e civile di proteggere se stessi è intrinsecamente unita alla responsabilità verso gli altri. Oggi, grazie alla vaccinazione, vi sono i presupposti per far sì che un atto ...