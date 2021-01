Sanremo, le co-conduttrici pronte ad infiammare: Diletta Leotta, Georgina Rodriguez e Alice Campello [FOTO] (Di lunedì 25 gennaio 2021) Negli ultimi giorni sono emerse tantissime polemiche sul Festival di Sanremo 2021, alla fine l’appuntamento musicale è stato confermato. L’incertezza è dovuta alla misure da prendere a causa dell’emergenza da Coronavirus, tutti gli appuntamenti dovranno andare in scena in assoluta sicurezza. Nel frattempo sono stati svelati i nomi delle 10 co-conduttrici, i telespettatori possono iniziare a stropicciarsi gli occhi, presenti tantissime donne bellissime del mondo dello spettacolo e tra queste anche figure legate al mondo del calcio. Il Parma si consola con Beatrice Bonfanti: la modella completamente nuda FOTO I nomi delle co-conduttrici di Sanremo FOTO InstagramSono stati svelati i nomi delle 10 co-conduttrici di Sanremo, tra riconferme e ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 25 gennaio 2021) Negli ultimi giorni sono emerse tantissime polemiche sul Festival di2021, alla fine l’appuntamento musicale è stato confermato. L’incertezza è dovuta alla misure da prendere a causa dell’emergenza da Coronavirus, tutti gli appuntamenti dovranno andare in scena in assoluta sicurezza. Nel frattempo sono stati svelati i nomi delle 10 co-, i telespettatori possono iniziare a stropicciarsi gli occhi, presenti tantissime donne bellissime del mondo dello spettacolo e tra queste anche figure legate al mondo del calcio. Il Parma si consola con Beatrice Bonfanti: la modella completamente nudaI nomi delle co-diInstagramSono stati svelati i nomi delle 10 co-di, tra riconferme e ...

RollingStoneita : Dopo il successo di #theundoing , tutti la vogliono. Gli altri nomi ‘leakati’ non sono però stati confermati: ecco… - zazoomblog : Sanremo dopo Elodie annunciata un’altra delle co – conduttrici - #Sanremo #Elodie #annunciata #un’altra… - 361_magazine : #Sanremo: annunciata un'altra delle co conduttrici del #Festival - CinnyCinzia : RT @AllMusicItalia: Un autorevole quotidiano ha svelato le 10 possibili presentatrici del Festival di #Sanremo2021. Ecco i nomi che dovreb… - AllMusicItalia : Un autorevole quotidiano ha svelato le 10 possibili presentatrici del Festival di #Sanremo2021. Ecco i nomi che do… -