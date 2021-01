Psyco Roma | come trasformare senza motivo una buona stagione nel solito dramma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sei terzo in classifica. In piena corsa per la Champions League,sognare lo scudetto. Hai un allenatore che al suo secondo anno sembra capire meglio ambiente e campionato, una nuova proprietà più solida e ambiziosa del passato, te la giochi alla pari contro le migliori della classe e a tratti fai pure un buon calcio, oltretutto con una rosa inferiore alle avversarie. Insomma, ci sarebbe solo da divertirsi, godersi il prosieguo del campionato e prendere di buono tutto ciò che viene. Invece ti ritrovi all’improvviso con il tecnico in bilico, il capitano praticamente fuori rosa e a giocarti un banalissimo match casalingo contro il piccolo Speziafosse una questione di vita o di morte. E mentre ancora ti stai chiedendotutto ciò sia potuto accadere, ti ricordi di essere a. C’eravamo lasciati un paio di ...