Governo, Bellanova su La7: “Relazione di Bonafede su giustizia? Ascolteremo, ma probabilmente voteremo no” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “La Relazione del ministro Bonafede sulla giustizia? Ascolteremo, come abbiamo sempre fatto. Temo che sarà difficile votare diversamente da un no, perché aspettiamo ancora il tavolo promesso da Bonafede sui temi della giustizia, tavolo che non è stato mai avviato”. Sono le parole dell’ex ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, ospite de “L’aria che tira” (La7), a proposito del voto di Italia Viva sulla Relazione del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, a breve all’esame del Parlamento. E aggiunge: “Sento che vengono tante sollecitazioni a rispondere a temi posti da Italia Viva e da altri partiti. Noi siamo pronti ad ascoltare. Ma se si afferma che in Italia nessuno va in carcere da innocente, c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ladel ministrosulla, come abbiamo sempre fatto. Temo che sarà difficile votare diversamente da un no, perché aspettiamo ancora il tavolo promesso dasui temi della, tavolo che non è stato mai avviato”. Sono le parole dell’ex ministra delle Politiche Agricole Teresa, ospite de “L’aria che tira” (La7), a proposito del voto di Italia Viva sulladel ministro della, Alfonso, a breve all’esame del Parlamento. E aggiunge: “Sento che vengono tante sollecitazioni a rispondere a temi posti da Italia Viva e da altri partiti. Noi siamo pronti ad ascoltare. Ma se si afferma che in Italia nessuno va in carcere da innocente, c’è ...

SkyTG24 : “Nessuno può dire che non ho parlato chiaramente, sono mesi che dico ‘guardate che c’è un problema’”. Così la senat… - La7tv : #lariachetira Crisi di governo, @TeresaBellanova: '#Conte ter? Nessun veto, non abbiamo mai chiuso al dialogo, ho s… - fattoquotidiano : ITALIA VIVA La sollevazione dei ribelli filo-governo: hanno aperto una chat segreta e attaccano il capo che voleva… - Noovyis : (Governo, Bellanova su La7: “Relazione di Bonafede su giustizia? Ascolteremo, ma probabilmente voteremo no”) Playh… - troianosalvo : RT @La7tv: #lariachetira Crisi di governo, @TeresaBellanova: '#Conte ter? Nessun veto, non abbiamo mai chiuso al dialogo, ho sempre detto d… -