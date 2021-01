Probabili formazioni Cagliari-Sassuolo: ventesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo, match della ventesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 31 gennaio nella cornice della Sardegna Arena. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Cagliari – Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone. Tra gli indisponibili figurano Ounas, Carboni, Faragò, Rog, Luvumbo. Ballottaggio tra Walukiewicz e Ceppitelli. Sassuolo – Torna Chiriches dopo la squalifica. Out Romagna, Bourabia, Berardi e Schiappacasse mentre Boga dovrebbe tornare a pieno regime. Muldur favorito su Toljan. Le ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 31 gennaio nella cornice della Sardegna Arena. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone. Tra gli indisponibili figurano Ounas, Carboni, Faragò, Rog, Luvumbo. Ballottaggio tra Walukiewicz e Ceppitelli.– Torna Chiriches dopo la squalifica. Out Romagna, Bourabia, Berardi e Schiappacasse mentre Boga dovrebbe tornare a pieno regime. Muldur favorito su Toljan. Le ...

