Liga, il Barcellona batte un colpo: sconfitto l'Elche e terzo posto raggiunto. Risultato e classifica aggiornata (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Barcellona alla terza vittoria consecutiva nella Liga.La formazione allenata da Ronald Koeman sembra stare attraversando un periodo di forma migliore rispetto al piuttosto travagliato inizio di stagione. I blaugrana hanno ottenuto un altro successo in campionato, confermandosi come una delle candidate alla vittoria finale del campionato. Le reti di De Jong e del giovane Puig hanno garantito al Barça il trionfo per 0-2 contro l'Elche, mi riuscito - dal canto suo - a mettere in difficoltà la franchigia catalana. Quest'ultima, adesso, si trova a soli tre punti di distanza dal Real Madrid, con la capolista Atletico Madrid che dista invece ben sette punti, con i colchoneros che, tuttavia, hanno ancora due gare da recuperare.Liga, Eibar-Atletico Madrid 1-2: Suarez fa volare Simeone, doppietta dell'ex Barcellona. La ...

